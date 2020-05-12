РИАМО – 12 мая. Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию об уходе из группы российского тренера Этери Тутберидзе, сообщает Газета.ru.

Щербакова отметила, что ее аккаунт в соцсети «ВКонтакте» был взломан.

«Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле», – написала фигуристка в Instagram.

Ранее сообщение по поводу ухода из группы тренера Этери Тутберидзе появилось на странице Щербаковой во «ВКонтакте».

Щербакова является двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании, победительницей двух этапов Гран-при прошедшего сезона. Также она стала серебряной призеркой чемпионата Европы в австрийском Граце.