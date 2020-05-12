РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Физико-математический факультет Московского государственного областного университета (МГОУ) Мытищ проведет День открытых дверей во вторник онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Физико-математический факультет МГОУ был основан в 1931 году.

«Среди партнеров факультета: Институт физики твердого тела РАН, МГУ имени Михаила Ломоносова, Московский физико-технический институт. Декан факультета Наталья Барабанова расскажет об истории факультета, особенностях обучения, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Начало онлайн-мероприятия в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.