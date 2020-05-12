РИАМО - 12 мая. Братья Михаил и Сергей Ерофеевы нарисовали граффити на здании в Красногорске на улице Кирова около дома № 19, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Художники посвятили свою работу тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с COVID-2019.

«Творческой работой ребята поблагодарили медиков, медсестер и водителей скорых за круглосуточную работу», - говорится в сообщении.

Здание выбрали не случайно. Дело в том, что рядом находится здание ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1».