РИАМО - 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником и отметил, что на плечах медсестер и медбратьев держится столичная медицина, благодаря им в медучреждениях соблюдается чистота, они ассистируют хирургам и выполняют множество незаметных, но незаменимых дел.

Во вторник, в День медицинской сестры, мэр выразил свою признательность медсестрам и медбратьям.

«В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья!» — написал Собянин на своей личной странице «ВКонтакте».

Мэр также поблагодарил всех, кто работает с Covid-пациентами. Медсестра Ольга Ларкичева и более 350 медсестер и медбратьев работают в Коммунарке, начиная с самых первых дней. Девушка не видела мужа и детей 2,5 месяца.

«Сначала они очень боялись за меня, даже отговаривали. Но я объяснила, что не могу по-другому. Семья все понимает и, я знаю, гордится мной», – сказала Ларкичева.

В столице есть памятник военной медсестре, хрупкие женщины выносили с поля боя сотни солдат на своих плечах. Сегодня на плечи медсестер и медбратьев ложится не менее тяжелая ноша. Поэтому, как отметил Собянин, в мэрии постараются сделать все возможное, чтобы облегчить их работу.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.