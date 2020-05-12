РИАМО - 12 мая. Правительство Российской Федерации утвердило дополнительные выплаты на детей, которые озвучил президент РФ Владимир Путин 11 мая, передает Федеральное агентство новостей.

«Семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно, согласно нормативному акту, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка», - говорится в сообщении.

Чтобы получить выплату, российские семьи должны будут подать заявление через портал государственных услуг, сайт Пенсионного фонда. Кроме того, можно будет лично обратиться в местное отделение Пенсионного фонда России. На рассмотрение заявления уйдет до пяти дней. На выплату отводится не более трех дней.

Заявления можно подать до 1 октября 2020 года.