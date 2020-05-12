РИАМО - 12 мая. В городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского в Зеленограде начали принимать доноров плазмы, вылечившихся от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Первых доноров уже приняли в отделении трансфузиологии клиники. В отделении есть все необходимое для заготовки донорской плазмы.

«Пока не создана вакцина от нового вируса, переливание донорской плазмы с антителами к Covid-19 рассматривается как экспериментальный метод лечения этого заболевания. Антитела помогают организму тяжелобольного пациента побороть инфекцию. Выздоровевшие после коронавирусной инфекции люди могут добровольно поделиться своим иммунитетом с теми, чья жизнь сейчас под угрозой», — сказала главный врач клиники Ирина Яроцкая.

Она отметила, что в больнице рады помочь коллегам из инфекционных стационаров в их нелегкой борьбе.

Первые доноры уже сдали плазму, она прошла процедуру патогенредукции и была заморожена. Пробы крови, взятые во время донации дополнительно к стандартным исследованиям на инфекции будут также протестированы на наличие самого коронавируса и антител к нему.

«Наше отделение не прекращает работу с донорами крови и ее компонентов. Но для донорства плазмы CovRec будут определены отдельные дни. Прием ведется строго по записи. Донору предпочтительно иметь на руках выписной эпикриз из стационара или выписку из амбулаторной карты. Это дает врачам возможность понять, как протекала болезнь, и нет ли противопоказаний к сдаче плазмы», — отметила заведующая отделением трансфузиологии Виолетта Данилец.

Специалисты отметили, что иммунитет доноров не нарушается после сдачи плазмы. Антитела сохраняются в организме и продолжают защищать его от вируса.

Чтобы стать донором нужно быть в возрасте от 18 до 55 лет, иметь вес не менее 50 килограммов, а также переболеть коронавирусом. При амбулаторном лечении коронавирусной инфекции должно пройти не менее 21 дня с момента первого обращения за медицинской помощью, после выписки из стационара — не менее 14 дней.

В день сдачи плазмы донор проходит оследование. Доноры могут сдать от 300 до 600 миллилитров плазмы. За это доноры получают стимулирующие выплаты, установленные мэром Москвы, — от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Доноры плазмы для лечения коронавирусной инфекции могут бесплатно воспользоваться такси. Для этого им надо обратиться с 09:00 до 19:00 на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. На следующий день после этого станут доступны бесплатные поездки. Такси можно заказать по телефону: +7 (495) 999-99-99 или через приложение «Яндекс.Такси», используя специально созданный метод оплаты «Хочу помочь».

Записаться на сдачу донорской плазмы в ГКБ имени Кончаловского можно по телефонам: 8 (499) 735-32-93 и 8 (499) 734-23-43.

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12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.