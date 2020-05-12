РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мая. В девяти аптечных пунктах Подольска пожилые жители смогут приобрести медицинские маски по льготной цене 11 рублей за штуку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Подольск в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам в 9 аптечных пунктах ГБУ МО «Мособлмедсервис». При покупке необходимо предъявить социальную карту», – говорится в сообщении.

Данные аптеки расположены по адресам: улица Батырева, 7; Большая Зеленовская, 31А. В микрорайоне Климовск на улицах Советская, 14, проспект 50 лет Октября, 21, Больничный проезд, 1. В микрорайоне Лаговский – в поселке Молодежный, в микрорайоне Дубровицкий – в поселке Кузнечики, в микрорайоне Львовский – Больничный проезд, 4А, строение 3. А также в поселке Быково на улице Школьная, 6.

В этих аптеках создан недельный запас масок, их стоимость при предъявлении социальной карты составит 11 рублей за штуку.

«Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что в Подмосковье проживает порядка 1,1 миллиона жителей в возрасте 65 лет и старше, которые смогут воспользоваться льготной стоимостью на приобретение медицинских масок в аптечной сети «Мособлмедсервис» при предъявлении социальной карты. Однако за месяц можно будет купить не более 30 масок», – отмечается в материале.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 12 мая жители региона должны обязательно носить медицинские маски в общественных местах, рекомендуется надевать и перчатки. Жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей, рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта.