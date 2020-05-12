РИАМО - 12 мая. С внедрения электронных пропусков для поездок на транспорте сотрудники ГИБДД провели более 600 тысяч проверок на въездах в Москву, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин.

«С начала введения пропускного режима сотрудниками Госавтоинспекции осуществлено более 600 тысяч проверок наличия пропусков у транспортных средств, въезжающих в город Москву. Ежедневно на улицах города несут службу более 1,3 тысячи сотрудников Госавтоинспекции, из которых 300 несут службу на въездах в город», - рассказал Диокин.

Он добавил, что система автоматического определения электронных пропусков у машин позволит сэкономить силы и средства Госавтоинспекции, а также минимизировать издержки для граждан, въезжающих в город.

«То есть точечно останавливать транспортные средства, у которых отсутствуют цифровые пропуска», - подчеркнул Диокин.

Во вторник в Москве заработала система, которая в режиме онлайн распознает наличие электронного пропуска на транспортное средство и передает информацию сотрудникам ГИБДД. Они останавливают автомобиль без пропуска и предупреждают водителя о штрафах, действующих за нарушение пропускного режима.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.