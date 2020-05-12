РИАМО - 12 мая. Погода в Подмосковье и Москве в ближайшие сутки будет резко меняться, днем во вторник атмосферное давление станет понижаться, к вечеру небо затянут плотные дождевые облака, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем во вторник температура повыситься до плюс 22-24 градусов. Этот день будет одним из самых теплых в мае.

«Вечером с подходом холодного фронта начнется дождь, увеличится влажность воздуха, уменьшится содержание кислорода. К 03:00 атмосферное давление окажется самым низким, а затем пойдет в рост», - говорится в сообщении.

За сутки колебания атмосферного давления составят 12-14 миллиметров ртутного столба. Кроме того, за сутки похолодает почти на 10 градусов.

Такой скачок температуры негативно скажется на самочувствии большинства жителей региона, особенно пожилых и метеозависимых людей.