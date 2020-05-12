РИАМО – 12 мая. Во вторник официальный курс рубля снижается к доллару и евро, иностранная валюта укрепляется на рынке, сообщает Газета.ru.

Курс рубля понизился на открытии торгов.

«Так, курс доллара вырос на 22,5 копейки. Он достиг 73,68 рубля», – говорится в сообщении.

Курс евро при этом вырос на 14,25 копейки и достиг отметки в 79,7 рубля.

Ранее цена июльских фьючерсов на нефтяную смесь Brent выросла до 29,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI — до 24,4 доллара за баррель.