РИАМО - 12 мая. Общественная палата Московской области получила порядка 25 тысяч заявок от жителей Подмосковья, которые изъявили желание стать наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил во вторник руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«На данный момент система общественных палат получила порядка 100 тысяч кандидатур для назначения наблюдателями. <...> Общественная палата Московской области сообщила, что порядка 25 тысяч кандидатур они предлагают дополнительно», - сказал Григорьев.

Он отметил, что начавшийся 24 марта прием документом для назначения наблюдателей продолжается, он ограничен сроком в семь дней до дня проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По его словам, 23 марта Общественная палата (ОП) России заключила соглашение с общественными объединениями и НКО о сотрудничестве по подготовке и направлению наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции. А 25 марта в ОП РФ успели заключить соглашение с 12 политическими партиями и договориться о создании координационного межпартийного рабочего органа по наблюдению.

Он добавил, до начала периода самоизоляции система общественных палат провела более 160 очных в урезанном формате и дистанционных мероприятий в 85 регионах России.

Григорьев уточнил, что рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием при поддержке Центральной избирательной комиссии РФ с участием общественных палат субъектов России и ведущих общественных организаций подготовила кодекс этики наблюдателя и стандарты по общественному наблюдению до дня и в день голосования.