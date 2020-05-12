РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мая. Второй тур конкурса режиссерских предложений театра «ФЭСТ» городского округа Мытищи проведут 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», несмотря на карантин, предложил зрителям обширную программу к 75-летию Победы в онлайн-режиме. Так, в конце апреля театр в режиме видеоконференции провел конкурс режиссерских предложений на постановку спектакля о Великой Отечественной войне к следующей годовщине Победы.

«С 21 марта по 21 апреля «ФЭСТ» принимал режиссерские заявки со всей России (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Иркутск, Белгород), которых в конечном итоге оказалось 32. Вместо одного запланированного дня, конкурс продолжался четыре дня, с 22 по 25 апреля, и транслировался в прямом эфире в сообществе театра «ВКонтакте», собрав большое количество зрителей и положительных отзывов. По результатам первого тура конкурса для дальнейшей работы отобрано 9 предложений. Второй тур конкурса состоит в подготовке и показе эскизов постановок и планируется к проведению 21 июня», – говорится в сообщении.

Каждый день в течение всей недели – с 4 по 10 мая – на интернет-ресурсах театра публиковались записи работ о войне. Актеры прочитали избранные главы из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», приняв участие во Всероссийской акции «Вася Теркин – мой герой».

«Были показаны архивные записи театрализованных военных композиций разных лет, а также запись спектакля из текущего репертуара – «Это, девушки, война» по пьесе Тараса Дрозда. Все эти работы можно посмотреть и сейчас на онлайн-странице театра», – отмечается в сообщении.

В День Победы группа актеров театра посетила с выступлениями несколько мытищинских дворов возле домов, где проживают ветераны.

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