РИАМО - 12 мая. В Подмосковье за сутки скончались 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего в Московской области за весь период пандемии умерли 219 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье сутки выявили 1063 случая коронавирусной инфекции. Всего на текущий момент в Московской области зарегистрировано 22 700 случая Covid-19.

Выздоровели и выписались за весь период 1582 человека. Зафиксировано 219 смертельных случаев.

В регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Для перемещения на любом виде транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. Со вторника жители Подмосковья обязаны носить медицинские маски в местах общего пользования и транспорте.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.