РИАМО - 12 мая. В Подмосковье выздоровели 193 пациента после лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных в регионе достигло 1582, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 22 700 случая коронавируса.

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12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.