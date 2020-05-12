РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Подольский хоккейный клуб «Витязь» передал права на нескольких игроков хоккейным клубам «Трактор» и СКА, сообщается на сайте подмосковного ХК.

«Нападающий Алексей Бывальцев из «Витязя» уходит в «Трактор» в обмен на денежную компенсацию. Благодарим Бывальцева за выступления в «Витязе». Также в обмен на денежную компенсацию «Витязь» передает в челябинский клуб права на 26-летнего шведского нападающего системы «Торонто» Понтуса Оберга (родился 23 сентября 1993 года)», - говорится в сообщении.

В питерский СКА из «Витязя» переезжает нападающий Павел Колтыгин. Также в СКА переходят и спортивные права на нападающего Германа Рубцова, выступающего за океаном в системе «Филадельфия Флайерз».