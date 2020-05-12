РИАМО - 12 мая. Московские коммунальные службы перевели во вторник в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, возможны гроза, град, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций», – сказал заммэра.

Бирюков призвал москвичей не выходить на улицу без особой нужды. В случае необходимости выйти нужно соблюдать предельную осторожность.

«Если придется выйти из дома, то при таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили», – отметил заммэра.

По его словам, аварийные бригады готовы оперативно выехать на вызовы в случае повреждения кровли зданий, дорожных знаков и указателей.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что, управляя машиной во время грозы, автолюбитель должен быть также предельно аккуратным и внимательным. Вспышки молнии могут ослепить водителя и вызвать ДТП, а гроза значительно ухудшает видимость на дороге.