РИАМО - 12 мая. Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования под 2% годовых на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Первые пилотные сделки запланированы на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня.

«Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита», — отмечается в материале.

Программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.

«По нашим подсчетам, за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 миллионов человек», — сказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.