РИАМО – 12 мая. Законопроект о наказании российских чиновников хамское и оскорбительное поведение опубликован в электронной базе Госдумы, сообщает Федеральное агентство новостей.

За такое поведение чиновников могут штрафовать от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

«До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме. «Единая Россия» подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности», — ссказал вице-спикер Совета Федерации Александр Турчак.

Такая инициатива вызвана участившимися случаями оскорблений граждан со стороны служащих, замещающих государственные или муниципальные должности.

В пояснительной записке сказано, что подобные действия вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления.