РИАМО - 12 мая. Санитарная обработка улиц и тротуаров подмосковного Реутова для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проводится один-два раза в неделю, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Дорожники и специалисты муниципального предприятия «Озеленение и благоустройство» регулярно проводят дезинфекцию наиболее посещаемых общественных пространств городского округа. Особое внимание уделяется пешеходным территориям», - отмечается в сообщении.

На протяжении последнего месяца санитарной обработке уже подвергались площадки возле метро и магазинов, территории расположенной в черте города железнодорожной станции, больницы и поликлиник. По решению главы Реутова, такие уборки проводятся один-два раза в неделю, в зависимости от погоды.

«Нами в настоящее время закуплен препарат «Ультрадез-Форте». Это препарат для дезинфекции. Он не содержит хлорку, более безопасен для растений и, в первую очередь, для жителей. Обработка хлорсодержащими препаратами мест, где традиционно наблюдается большое скопление людей, проводится в ночное время», - сказал Каторов.

По данным администрации городского округа, запасов дезинфицирующих средств хватит до конца мая. При необходимости закупят еще. Для борьбы с коронавирусной инфекцией обрабатывать улицы планируют систематически до прекращения карантинных мероприятий.

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12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.