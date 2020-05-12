РИАМО - 12 мая. В Москве начала работать автоматическая система, которая отслеживает в режиме реального времени на дороге автомобили без цифровых пропусков, говорится в сообщении пресс-службы «Центра организации дорожного движения».

Технология работает на базе свыше 2,5 тысяч камер фотовидеофиксации.

«Камеры сканируют автомобильный поток, считывают государственные регистрационные знаки, которые затем сверяются с базой номеров, привязанных к цифровым пропускам. Все это происходит автоматически и в режиме реального времени. При обнаружении нарушителя данные об автомобиле передаются на ближайшие посты ДПС», - сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения правительства Москвы Евгений Леглер.

С помощью этой системы, значительно экономятся время и ресурсы сотрудников полиции. Кроме того, новшество позволяет эффективнее работать с теми, кто игнорирует требования режима повышенной готовности.

«Мы сразу видим, когда подъезжает автомобиль без пропуска, и останавливаем его. Тут же на месте мы объясняем человеку, что если он поедет дальше, то получит штраф с камеры и раздаем листовки, объясняем где и как оформить пропуск. Новая система нам также позволяет экономить время и тех, кто не нарушает - не останавливать тех, у кого есть пропуска», - отметил заместитель начальника управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин.

В Московском регионе передвигаться на личном автомобиле и общественном транспорте можно только с помощью цифрового пропуска. Эта мера действует с 22 апреля в рамках борьбы с коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.