РИАМО - 12 мая. В столице во вторник ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 метра в секунду, водителей призвали быть осторожными при парковке, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Будьте осторожны, не паркуйтесь и не укрывайтесь под билбордами и деревьями. Если можете, оставайтесь дома», – говорится в сообщении.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и теплая погода до плюс 24 градусов. Во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны гроза и град.

Режим самоизоляции в столице продлили по 31 мая. Для перемещения на транспорте необходимы цифровые пропуска. Со вторника жителям также нужно носить маски и перчатки в общественных места и на транспорте.