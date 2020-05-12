РИАМО - 12 мая. В Подмосковье и Москве почтовый транспорт проходит дезинфекцию, а всех водителей обеспечили средствами индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

В регионе почтовый автопарк насчитывает более 1650 машин, среди которых как легковые, так и 20-тонные грузовики. Для того чтобы обеспечить почтовый обмен и доставить письма и посылки адресатам в срок, ежедневно почти 1,1 тысячи водителей садятся за руль и отправляются в путь. Почтовый обмен происходит круглосуточно.

«Мы заботимся о здоровье всех своих водителей, они самое важное звено в почтовой логистике. На всех наших площадках есть специальные разметки, соблюдаем дистанцию и пристально следим за своевременным обеспечением средствами индивидуальной защиты», - отметил руководитель службы управления транспортом макрорегиона Москва Дмитрий Чуланов.

Он подчеркнул, что на почте организовывают максимально безопасные условия работы водительского состава.

Перед выездом на маршрут все машины проходят тщательную мойку кузова и всего салона. В особых случаях машины проходят и дезинфекцию – тогда они обрабатываются спиртосодержащими и хлоросодержащими средствами.

Водители почтового автомобиля обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками и баллончиками с антисептиком.

«Медицинский осмотр занимает больше времени, но мы все понимаем, приезжаем чуть раньше. Расспросят о самочувствии, температуру и давление измерят, как на приеме у врача. Мы не боимся, соблюдаем все меры предосторожности», - отметил водитель из Москвы Алексей Левченко.

На всех транспортных базах оборудованы дополнительные комнаты приемов пищи и введен определенный режим их посещения для предотвращения скопления людей. Кроме того, подготовлены специальные изоляционные боксы – в случае, если у водителя будет выявлена повышенная температура или другие признаки простуды, он будет ожидать карету скорой помощи в этом помещении.

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12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.