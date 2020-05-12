РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило две тысячи обращений от граждан, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 2 тысячи обращений граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 21 уголовное дело», - сказал Романцев.

Он добавил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 52 ДТП, одно из них с пострадавшим.

«Личный состав работает в усиленном режиме. Вчера было сложно, много людей на улицах. Но мы сдержали обстановку», - отметил Романцев.