РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Жители подмосковных Котельников во время режима обязательной самоизоляции могут обратиться за помощью к волонтерам округа, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по работе с общественными объединениями администрации муниципалитета.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мы советуем: пожалуйста, оставайтесь дома! Это поможет сдержать распространение вируса и сберечь себя, свою семью и окружающих. Наши волонтеры готовы помочь каждому, кто соблюдает режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

Если некому сходить в магазин или аптеку, или вы знаете таких людей, кому нужна помощь, обратиться за ней можно по телефонам социальной защиты: 8(495)550-93-49 и 8(495)550-93-50.