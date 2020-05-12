РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Работы в саду камней Памяти и Славы в Подольске планируют полностью завершить в летний период текущего года, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

В 2019 году после акции «Лес Победы» председатель совета многоквартирного дома №11 по улице Генерала Смирнова Виктор Макаров предложил создать на территории между этим жилым домом и аллеей, где в тот день высаживались деревья, сад камней Памяти и Славы.

«Мы поддержали его интересное по форме и патриотическое по своей сути предложение. К 75-летию Победы при поддержке администрации нашего округа сад камней обрел реальные очертания: выполнено зонирование территории, проложены пешеходные дорожки, устроены газоны и декоративное освещение, высажены деревья. Полностью работы будут завершены в летний период», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на данную территорию были привезены 11 больших камней из городов-героев. Проектное решение активные жители разработали сами. Они же приняли большое личное участие в проведении первоначального этапа благоустроительных работ.