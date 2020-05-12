РИАМО - 12 мая. До конца рабочей недели в ночные часы температура воздуха в Москве может понизиться до плюс 1 градуса, в Подмосковье возможны слабые заморозки, сообщила во вторник РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К нам приближается холодный фронт очень активного атлантического циклона. Поэтому мы ждем, что во второй половине дня (вторника - ред.) у нас значительно увеличится облачность, начнутся кратковременные дожди, местами с грозами. Даже не исключен град. До того момента, как небо закроется облаками, температура воздуха повысится до 22-24 градусов, но начиная с 11:00-12:00 начнет усиливаться ветер, порывы которого могут достигать до 15-20 метров в секунду», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в ночь на 13 мая столбик термометра поднимется до плюс 2-7 градусов. Днем 13 мая местами пройдет небольшой дождь, a температура в Москве составит плюс 10-12 градусов, по области — плюс 8-12 градусов.

По ее словам, почти такая же погода, но с менее сильным ветром, сохранится до конца рабочей недели.

«У нас местами будет небольшой кратковременный дождь, ночи станут заметно холоднее, то есть порядка плюс 1-6 градусов в Москве, по области не исключены в пониженных местах слабые заморозки. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 8-13 градусов. Можно сказать, что из летней погоды мы вновь вернемся в конец апреля», - добавила Позднякова.