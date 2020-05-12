РИАМО - 12 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медсестер с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры, который отмечается во всем мире 12 мая.

«Сегодня есть повод еще раз поблагодарить наших медсестер. На эту работу приходят только отзывчивые, чуткие, добрые сердцем и душой, любящие свою профессию люди. Поздравляю вас с праздником!» — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор пожелал медсестрам терпения, сил и здоровья в сложившейся ситуации.

«Понимаю, как вам сейчас тяжело, как вы устаете, как мало спите и не видите своих родных. <…> Спасибо, что вы у нас есть», — сказал Воробьев.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая и проводится под эгидой Международного Совета медсестер. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться день стал с 1965 года.