РИАМО - 12 мая. Усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 16-21 метров в секунду ожидается в Москве с утра вторника до конца дня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

При сильном ветре нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», - говорится в сообщении.

В случае необходимости нужно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.