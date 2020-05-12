РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мая. Подольский хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт с новым нападающим Наилем Якуповым, ранее игравшем в питерском СКА, сообщается на сайте «Витязя».

«Нападающий Наиль Якупов – новичок «Витязя». Представляем нападающего подмосковного клуба. Родился 6 октября 1993 года в Нижнекамске, 26 лет. Рост 181 сантиметр, вес 89 килограммов. Хват – слева. Якупов в минувшем сезоне играл в питерском СКА – провел 46 матчей, набрав 20 очков (10 шайб и 10 результативных передач). В сезоне 2018-2019 годов в СКА: в регулярном сезоне – 47 игр, 33 очка (23+10). В плей-офф – 18 матчей, 8 очков (4+4). В КХЛ дебютировал в сезоне 2012-2013 годов в родном «Нефтехимике». В 22 матчах – 18 очков (9+9)», – говорится в сообщении.

Сам хоккеист отметил, что переход в «Витязь» – для него новый вызов.

«Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. Но у меня все идет на позитиве, эмоции положительные. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, мы сдружились со многими. Сейчас срочно собираю вещи. Буду ждать с нетерпением открытия тренировочного лагеря «Витязя». Ну а сейчас буду готовиться к сезону самостоятельно», – сказал Якупов.