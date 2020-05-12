РИАМО - 12 мая. Из частного хосписа в Красногорске, где произошел пожар, вывезли всех постояльцев, кого-то забрали родственники, остальных разместили в доме отдыха, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Наша задача была помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники. Это случилось, в частности, благодаря работе сотрудников администрации», - сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Она отметила, что из 24 человек родственники не забрали только пять пациентов. Данный вопрос был проработан с министерством социального развития Подмосковья.

«Наши специалисты социального блока в сопровождении медицинского работника доставили их в санаторий «Отдых» в Жуковском, родственники оповещены о новом местонахождении их близких», - добавила Хаймурзина.

Пожар в коттеджном поселке «Красногорская усадьба» по адресу: улица Тенистая, дом 4, случился в ночь с 10 на 11 мая. В результате ЧП погибли 11 человек.

Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске>>