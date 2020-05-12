РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Порубочные остатки убрали с газона на улице Калинина в Балашихе по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи указал на портале на навал порубочных остатков на газоне возле дома №6 по улице Калинина. Сотрудники администрации Балашихи провели осмотр по указанному адресу.

«Факт несвоевременной уборки мусора подтвердился. Меры приняты, газон очищен от мусора. Уборка по указанному адресу проводится сотрудниками ООО «Град+Сервис» согласно графику выполнения работ. Руководителю УК указано на необходимость содержания в чистоте и порядке данной территории», - сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она поблагодарила жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.