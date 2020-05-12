РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске во вторник провели проверку наличия защитных масок по льготной цене, их можно купить в государственных аптеках, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске утром (12 мая - ред.) провели проверку отпуска в государственных аптеках масок по 11 рублей. Покупка по такой цене возможна при предъявлении социальной карты и возраста старше 65 лет. Маски в аптеках ГБУ МО «Мособлмедсервис» в наличии», - говорится в сообщении.

Запас масок в госаптеках есть по адресам: Большая Зеленовская, 31А - 51 593 штуки; поселок Молодежный - 4 133 штуки; поселок Кузнечики - 6 276 штук; поселок Быково, улица Школьная, 6 - 6 107 штук; Климовск, Больничный проезд, 1 - 15 688 штук; поселок Львовский, Больничный проезд, 4А, строение 3 - 5 069 штук; Климовск, проспект 50 лет Октября, 21 - 4 765 штук; улица Батырева, 7 - 8 557 штук.

Для остальных категорий граждан в продаже одноразовые маски по 15 и 29 рублей, многоразовые - по 89 рублей.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, со вторника жители региона должны обязательно носить медицинские маски в общественных местах, рекомендуется надевать и перчатки. Жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей, рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.