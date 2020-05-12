РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Большая свалка бытовых отходов образовалась возле одного из домов на улице Ленина в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, сообщил житель муниципалитета в комментариях под постом главы округа Владимира Ружицкого в соцсети Instagram.

Накануне Ружицкий в своем Instagram-аккаунте разместил пост о том, что коммунальные службы округа во время самоизоляции работают в усиленном режиме. В частности, повышенное внимание уделяют вывозу мусора.

«Усиленный режим мимо поселка Октябрьский проходит. <...> Второй месяц наблюдаю, как растет несанкционированная свалка мусорных пакетов и другого бытового мусора прямо на земле рядом с домом №10 на улице Ленина. Жаловаться в администрацию бесполезно - обращались не раз», - написал пользователь V1adimir.po.

На его комментарий территориальное управление «Томилино-Октябрьский» ответило, что данная территория является частной собственностью.

«Собственнику будет выдано предписание о необходимости проведения в порядок земельного участка», - отмечается в сообщении теруправления.