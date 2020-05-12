РИАМО - 12 мая. В красногорской городской больнице скончались двое пострадавших при пожаре в частном хосписе, таким образом, количество жертв увеличилось до 11 человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы администрации городского округа Красногорск.

Пожар в частном пансионате «Второй дом» произошел накануне ночью. Причиной возгорания явилась неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В ночь с 11 на 12 мая в реанимации скончались двое пострадавших. В настоящий момент врачи борются за жизни троих пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что один из пострадавших находится на искусственной вентиляции легких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пострадавших в больнице и заверил, что всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара будет оказана помощь.

Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске>>