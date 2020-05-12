РИАМО - 12 мая. Больше половины новых случаев заражения коронаиврусной инфекцией приходится на людей младше 45 лет, при этом более 80% новых заболевших младше 65 лет, говорится в сообщении пресс-службы столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

За сутки в столице выявили 5392 новых случая заражения Covid-19. На сегодня в Москве зафиксирован 121 301 случай коронавируса.

«41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,1% – старше 80 лет. Также 8,8% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией, а также те, кто близко контактировал с ними, уже находятся под медицинским наблюдением.

Москвичам напомнили, что под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирус. Заболевание может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, при первых же признаках заболевания нужно вызвать врача на дом.

В столице до 31 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.