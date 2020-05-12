Из-за пандемии ученики и их родители не понимают, что им делать дальше и как в этом году пройдут мероприятия, приуроченные к окончанию учебного года. ЕГЭ уже перенесли, ОГЭ могут отменить, ясности с последними звонками и выпускными вечерами нет в принципе. Корреспондент РИАМО выяснил, как могут развиваться события, связанные со школьными экзаменами и праздниками, в зависимости от эпидемической обстановки.

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Финиш раньше срока

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что годовые оценки в столичных школах выставят не позднее 15 мая. После, с 18 по 31 мая, ученики с первого по восьмой и десятого классов будут учиться в режиме свободных консультаций для обобщения и повторения пройденных материалов. При этом у них не будет ни домашних заданий, ни оценок.

Учащиеся девятых и одиннадцатых классов продолжат дистанционное обучение вплоть до 31 мая. Как отметил Собянин, о формате и сроках проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве объявят после того, как министерство просвещения России примет решение по этим вопросам.

Учеба в Подмосковье продлится чуть дольше, чем в Москве. Как заявляла министр образования региона Ирина Каклюгина, для учащихся с первого по восьмой и десятого классов учебный год закончится по графику каждой конкретной школы. В большинстве случаев это 22 или 29 мая.

Даты завершения учебы для подмосковных школьников девятых и одиннадцатых классов объявят позже — все будет зависеть от сроков проведения экзаменов. Этот вопрос, по словам чиновницы, сейчас находится в проработке. При этом как в Москве, так и в Подмосковье все годовые оценки будут проставлять с учетом периода дистанционного обучения.

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ЕГЭ

Сдача итоговых экзаменов по завершению девятых и одиннадцатых классов — сейчас самый волнующий вопрос у школьников и их родителей. По этому поводу в апреле и мае поступала самая разная информация. Согласно последним данным, ЕГЭ для одиннадцатых классов в этом году проведут с 8 по 29 июня (основной этап) и с 1 по 11 июля (резервные дни).

При этом, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, решение по срокам проведения ЕГЭ может измениться после 12 мая: не исключено, что экзамены будут перенесены на более поздние сроки.

Как ранее заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ЕГЭ в России будет безопасно провести лишь в августе – сентябре. После этого в Рособрнадзоре объявили, что перенос ЕГЭ на август рассматривается ведомством как один из возможных сценариев.

По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, даты проведения ЕГЭ будут зависеть исключительно от эпидемиологической обстановки. Он также отметил, что министерство просвещения вместе с Роспотребнадзором уже выработали требования к организации ЕГЭ на фоне пандемии коронавируса. Среди них: проведение дополнительной санитарной обработки помещений и рассадка детей на самом экзамене на большие расстояния, чем прежде.

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ОГЭ

С ОГЭ ситуация более туманная. В этом году ученики девятых классов будут сдавать только математику и русский язык, все экзамены по выбору отменены. При этом сроки как основного, так и дополнительного периода сдачи ОГЭ до сих пор не определены окончательно, но их обещают назвать в ближайшее время.

Замминистра просвещения Дмитрия Глушко 10 мая объявил, что ОГЭ в 2020 году могут отменить, но лишь в том случае, если эпидемиологическая обстановка резко ухудшится.

Некоторые испытания для школьников пандемия уже успела отменить. По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, уже перенесены на начало следующего учебного года всероссийские проверочные работы (ВПР), которые писали ученики с четверного по восьмой и десятого классов.

Как отметила Каклюгина, осенью 2020 года оценки за ВПР ставить не будут, а их итоги используют для корректировки образовательного процесса. Кроме того, из-за COVID-19 был отменен и заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады.

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Последние звонки и выпускные

Информации о том, будут ли отменены последние звонки и выпускные вечера в Москве и Подмосковье, на данный момент нет. При этом с выпускными вечерами ситуация более понятна: их проводят, когда ученики уже получили аттестаты и сдали итоговые экзамены, будь то ОГЭ или ЕГЭ.

Пока чиновники не объявляли о том, что экзамены будут проводить дистанционно. Если их все же удастся провести в реальности, это будет означать, что эпидемиологическая обстановка в норме, и есть шанс, что можно будет собраться и для выпускных вечеров, но случится это не раньше июля.

«Уверен, что выпускные вечера состоятся в школах. Но для того, чтобы один из главных праздников в жизни школьников состоялся, необходимо соблюдать дисциплину», — заявлял министр просвещения Сергей Кравцов 7 апреля. Кстати, обращает на себя внимание формулировка «в школах» — возможно, именно о таком формате думают чиновники.

С последними звонками ситуация сложнее — режим самоизоляции и в Москве, и в Подмосковье действует до 31 мая, все школы переведены на дистанционный режим обучения, а последние звонки проводят традиционно 25 мая. Конечно, школьники закончат учебный год и выйдут на экзамены — но, судя по всему, останутся без этого праздника.

Не исключено, что последние звонки в некоторых школах в Москве и области проведут в онлайн-формате, если подобные мероприятия одобрит руководство учебных заведений.

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Каникулы под угрозой

Поскольку учеба во многих школах столичного региона для учеников с первого по восьмой и десятого классов в этом году завершится досрочно, встает вопрос, как быть с той частью школьной программы, которую ученики пройти не успели.

Как отметил пресс-секретарь министерства просвещения Сергей Шатунов в беседе с «МК», программу придется наверстывать в следующем учебном году, причем с соблюдением всех норм, регулирующих образовательный процесс.

Издание также сообщило со ссылкой на чиновников ведомства, что там «считают вполне ожидаемым введение в некоторых школах второй, а кое-где и третьей смены, а также возможное временное возвращение ряда школ к шестидневной учебной неделе».

В последнем случае субботы превратятся в обычные учебные дни. Более того, в министерстве просвещения допустили, что в России будут такие регионы и школы, которые объявят о начале учебного года уже в августе.

Как бы то ни было, но учеба — ранняя или своевременная — осенью 2020 года, по всей видимости, вернется в школьные стены. По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, ведомство готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.

Мнение учителей

Чтобы понять, что происходит в средних образовательных учреждениях в конце учебного года, корреспондент РИАМО пообщался с несколькими преподавателями из столичного региона, которые на условиях анонимности рассказали, как пандемия повлияла на учебный процесс.

«Контрольные уже никого не волнуют»

Анастасия, учитель русского языка, 35 лет:

«Насчет последних звонков и выпускных вечеров нам ничего не пишут — скорее всего, ничего проводит не будут. В нашей школе, как и в других, 15 мая должны быть выставлены абсолютно все оценки. На самом же деле, кто сдал контрольные, кто не сдал, – это уже вообще никого не волнует.

Администрация требует, чтобы все оценки были закрыты. Раньше школьники сдавали академические задолженности вплоть до августа, но сейчас все закрывают так, как есть. Из-за раннего окончания учебы мы не успеваем до конца пройти материал, не можем дать детям контрольные и ставим итог по текущим оценкам.

По ЕГЭ и ОГЭ никаких указаний пока не поступало, но ходят слухи, что экзамены могут перенести аж на сентябрь. Дети продолжают активно заниматься с репетиторами, надеясь, что ЕГЭ все же будет. А если экзамены реально перенесут на сентябрь, ученикам придется повторять материал все лето.

С другой стороны, для тех, кто сдает историю, обществознание и литературу — сложные предметы, где надо много читать, — перенос ЕГЭ на сентябрь может стать плюсом. У них будет больше времени, чтобы подготовиться, и кому-то это может помочь улучшить свои баллы.

В августе никто учиться, как мне кажется, не начнет. Все же пандемия коронавируса — это экстренная ситуация, и о том, чтобы учеба стартовала раньше, в нашей школе даже речи не идет. Больше того, не факт, что мы и в сентябре выйдем учиться — все зависит от эпидемиологической обстановки. Мы не имеем права подвергать жизнь детей опасности».

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«С поступлением будет беда»

Светлана, учитель английского языка, 42 года:

«Никаких последних звонков не будет — они обычно проходят 25 мая, а в Москве и области самоизоляция до 31 числа. Могут отменить ОГЭ, а ЕГЭ, возможно, перенесут на август – сентябрь. Из-за распространения коронавируса с июня его вполне могут сдвинуть. В этом случае с поступлением у школьников будет беда.

Насчет возможной отмены ОГЭ — это не большая потеря: на практике, когда школьники поступают в колледжи после девятого класса, там все равно смотрят на средний бал аттестата.

Что касается завершения учебы — 15 мая мы выставляем все оценки. Но это вполне обычная практика: оценки у нас и раньше выставлялись за неделю – две до окончания учебного года.

После 15 мая вся учеба станет добровольной, но заниматься дистанционно у нас в школе продолжит абсолютное большинство школьников. Родители умоляют, чтобы мы постоянно давали ученикам задания, — они просто не привыкли проводить так много времени со своими детьми. «Помогите, я так больше не могу!» — это обычная фраза родителя на карантине.

Все время, что шла дистанционная учеба, мы вели уроки, а дети сдавали материал. Поэтому не думаю, что учеба начнется раньше, в августе. Пока все планируют вернуться к ней в сентябре».

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«Родители требуют деньги за выпускной»

Елена, завуч и учитель математики, 29 лет:

«Сегодня многие родители волнуются. Их беспокоит и тревожит не столько сам перенос ЕГЭ, а то, как вообще их дети будут поступать в вуз. Никакой информации об этом пока нет. Непонятно и то, будут ли переносить ЕГЭ во второй раз. А неизвестность — это всегда неприятно.

Я иногда слышу от родителей очень грустные разговоры. Одна мама мне жаловалась: «Мы не представляем, что будет дальше: все силы у нашей дочери уходят на подготовку к ЕГЭ, а впереди лишь пропасть». Слышать такое тяжело.

Перспектива переноса ЕГЭ на конец лета многим не нравится. И родители, и учителя считают, что экзамен лучше всего провести в июне, как сейчас и планируется. Тем более, на август у семей часто есть свои планы.

С последними звонками и выпускными вечерами тоже нет никакой ясности. Нет понимания, кто должен это решить, — чиновники наверху или руководство школ. Последних звонков, видимо, не будет, и об этом многие сожалеют.

Учителям в нашей школе уже предложили записать обращения к ученикам. Думаю, по такому пути пойдут многие и последние звонки просто пройдут в режиме онлайн.

А мнения родителей о выпускных вечерах разделились. Многие полагают, что их перенесут на август. Но некоторые требуют вернуть деньги, которые они отдали за организацию выпускного».

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