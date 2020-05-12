РИАМО - 12 мая. Утром во вторник 94% пассажиров спустились в московское метро в масках и 68% людей — в перчатках, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток.

«Больше всего масок и перчаток купили на Замоскворецкой (404 маски и 1380 пар перчаток), Таганско-Краснопресненской (435 масок и 1314 пар перчаток) и Калужско-Рижской (317 масок и 935 пар перчаток) линиях. Дорогие пассажиры, спасибо, что не забываете о средствах защиты при входе в метро», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

При этом большинство пассажиров, которые спустились в метро в средствах индивидуальной защиты, было на станциях «Кузьминки» и «Павелецкая». И наоборот, на «Комсомольской» и «Курской» зафиксировали меньше всего людей, которые были готовы к поездке и приобретали маски с перчатками.

С 12 мая в Москве и Московской области введен обязательный «масочный» режим в общественных местах и на транспорте. Режим самоизоляции в Московском регионе продлен до 31 мая.

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12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.