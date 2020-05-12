РИАМО - 12 мая. Онлайн-проект «Московские сезоны» дома» подготовил новую программу на эту неделю, в ее рамках можно послушать отрывок романа «Мастер и Маргарита», научиться рисовать акварелью в стиле супрематизма и готовить необычные кексы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уже сейчас подписчики «Московских сезонов» в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут увидеть тренировку канадской спортсменки Миа Нобле, которая занимается слэклайном, а также трюки Фриди Кюне из Германии — он жонглирует, балансируя на стропе. Ежедневно до пятницы в 09:00 будут выходить новые выпуски видеозарядки, повторять упражнения смогут все желающие», - говорится в сообщении.

Во вторник в 12:00 диктор радио и телевидения Сергей Вострецов прочтет отрывки из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кроме того, почти ежедневно в 19:00 можно посмотреть музыкальные прямые эфиры.

Также все желающие смогут принять участие в онлайн мастер-классах. 13 и 15 мая в 12:00 можно будет познакомиться с творчеством художника-авангардиста Казимира Малевича, а также научиться рисовать акварелью в стиле супрематизма портрет кота мастера, создать спа-набор для ванной и нарисовать «кофейную карту».

Профессиональный художник Никита Григорьев 16 мая в 12:00 проведет мастер-класс о том, как создать необычную весеннюю картину.

Все мастер-классы по кулинарии начинаются в 13:00, на них можно будет научиться готовить бисквитные пирожные «Вупи-пай», шоколадный фондан и рулет из безе с кремом и свежими ягодами.