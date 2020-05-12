РИАМО – 12 мая. Новый вид мошенничества начал развиваться во время пандемии коронавируса в России, речь идет о мошенничестве с кредитными историями, пишет во вторник газета «Известия».

По подсчетам экспертов, ущерб от этого вида мошенничества оценивается в миллионы рублей, при этом количество обманутых граждан продолжает расти.

«Мошенники, пользуясь проблемами людей с обслуживанием долга, завлекают их на фальшивые сайты для получения кредитной истории. Эту информацию гражданам обещают предоставить после заполнения анкеты и оплаты в размере 299 рублей», - пишет издание.

При этом люди не только не получают желаемого, но и предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, которые можно использовать для хищений средств со счетов.

Однако есть и более продвинутые аферисты, которые предлагают своим потенциальным жертвам улучшить рейтинг платежеспособности.

Эксперты говорят, что россияне уже знают о мошенничестве с банковскими картами, но пока мало осведомлены о мошеннических схемах в сфере кредитных историй.

«Причина такого незнания — в недостаточном понимании предмета мошенничества. Как правило, даже активные заемщики в своей массе не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована», - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сейчас на первых позициях поисковые системы показывают множество сайтов, которые к настоящим бюро никакого отношения не имеют. При этом, по мнению экспертов, большинство из них – мошеннические.

При этом эксперты фиксируют увеличение как количества запросов, так и мошеннических действий. Если в феврале на сайты злоумышленников заходило до 50 тысяч посетителей, то в марте этот показатель вырос до 83,6 тысячи.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.