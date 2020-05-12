РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Бездомную собаку отловили в одном из дворов поселка Кузнечики Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак в поселке Кузнечики у дома №7. Он отметил, что во дворе бродит стая бездомных собак численностью около 10 особей с щенками. Собаки агрессивные, а в вечернее время ходят у подъездов.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории поселка Кузнечики и сообщает, что по данной информации был произведен отлов в количестве одной особи», - отметил представитель администрации Подольска.

Постановлением правительства Московской области «О мерах по реализации закона Московской области» о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований региона государственными полномочиями в области обращения с безнадзорными животными» предусмотрено, что органы местного самоуправления осуществляют отлов животных, оказание им ветеринарных услуг, в том числе и чипирование. По истечении срока содержания животное выпускается в естественную среду обитания.