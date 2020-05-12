РИАМО - 12 мая. В Московской области за минувшие сутки выявили 1063 случая коронавирусной инфекции, всего за период пандемии в регионе Covid-19 подтвержден у 22 700 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки подтвердили 10 899 новых случаев коронавируса. Вылечились 3711 человек, скончались 107 пациентов.

За весь период пандемии в РФ зафиксировано 232 243 случая Covid-19. Зарегистрировано 2116 смертей пациентов с коронавирусом, выздоровели после лечения 43 512 человек.

В Подмосковье действует режим самоизоляции. Для перемещения на любом виде транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. Со вторника жители обязаны носить медицинские маски в местах общего пользования и транспорте.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.