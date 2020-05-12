РИАМО - 12 мая. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 5392 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев Covid-19 в городе достигло 121 301, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии в столице после коронавирусной инфекции выздоровели 19 642 человека, скончались 1179 пациентов.

За сутки в России зафиксировано 10 899 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. При этом 43,1% заболевших не имели клинических проявлений этой болезни. Выздоровели 3711 человек, 107 пациентов скончались.

Общее число случаев коронавируса в РФ на текущий момент достигло 232 243 на территории 85 регионов страны. С начала пандемии вылечились 43 512 человека, зафиксировано 2116 смертей.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Для поездок на транспорте обязательно наличие цифрового пропуска.

Со вторника москвичи обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. Это позволить снизить число заражений коронавирусом, так как индивидуальные средства защиты являются физическим препятствием для вируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.