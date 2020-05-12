РИАМО - 12 мая. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении компании «Грин Парк» и приняло решение включить их в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, дворец спорта «Молодежный» городского округа Ликино-Дулево заключил с компанией контракт на приобретение оборудования по подпрограмме «Доступная среда».

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушения условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство приняло решение включить сведения в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков.