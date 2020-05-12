РИАМО - 12 мая. Пожилые жители Подмосковья смогут покупать медицинские маски по 11 рублей за штуку в аптечной сети ГБУ региона «Мособлмедсервис» с 15 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Покупать маски по льготной цене смогут жители старше 65 лет при предъявлении социальной карты жителя Подмосковья, но не более 30 штук в месяц.

«В приоритете — здоровье наших жителей, поэтому мы сделали процедуру приобретения масок удобнее. Социальную карту может предъявить как сам ее держатель, так и лицо кому это социальную карту доверил льготник для покупки масок. Это могут быть родственник, социальный работник или даже соседи», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она уточнила, что на территории Подмосковья проживает порядка 1,1 миллиона жителей в возрасте 65 лет и старше. Все они смогут воспользоваться льготой на покупку медицинских масок в аптечной сети «Мособлмедсервис».

Узнать адрес ближайшей аптеки можно по ссылке.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.