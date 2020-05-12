РИАМО – 12 мая. Врач Лариса Алексеева рассказала, что в это время года сложно восполнить потребность витаминов с помощью свежих фруктов и овощей, больше пользы принесут замороженные продукты.

Она подчеркнула, что сейчас в магазинах продаются овощи и фрукты, которые долго хранились на складах, поэтому содержание витаминов в них заметно уменьшилось. А те, которые доставили самолетом, стоят дорого.

«Витамины во всех свежих овощах и фруктах сейчас содержатся только на 10%. Они уже полежали и потеряли витамины за время хранения. Сейчас фруктов сезонных нет, а цитрусовые уже совершенно «выжатые». Апельсины, мандарины и яблоки сейчас несезонные. То есть у нас в России не сезон, а где-то он может быть, но сейчас привозить откуда-то сложно», – сказала Алексеева в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что выходом из этой ситуации могут стать удобные в готовке замороженные овощи. При этом врач предупредила, что следует брать только овощи стрессовой заморозки.

Особое внимание стоит уделить брокколи и цветной капусте. Там все витамины группы B и много антиоксидантов.