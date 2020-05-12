РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Федерация бокса России с 31 марта передала спорткомитету администрации Люберец свыше трех тысяч наборов с масками и дезинфекторами, сообщается в Instagram- аккаунте спорткомитета.

«С 31 марта Федерация бокса России передала спорткомитету администрации городского округа Люберцы более трех тысяч наборов с одноразовыми масками и дезинфекторами для рук в рамках Всероссийской акции «Бокс помогает», - говорится в сообщении.

Волонтеры спорткомитета доставляют их жителям Люберец, которые обратились за помощью на горячую линию: 8(800)222-55-25.

Ношение защитных масок в общественных местах стало обязательным в Подмосковье со вторника, данная мера необходима для сдерживания распространения коронавируса. Купить маски можно в подмосковных автобусах, оплатив покупку картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой. Также маски и перчатки будут продаваться на транспортных объектах (вокзалы, автостанции, остановочные пункты).

Текстовая трансляция

11 МАЯ

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