РИАМО - 12 мая. Жителям Московской области нужно быть осторожными на дорогах, в регионе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В некоторых округах возможна гроза. В течение дня до +25, к вечеру похолодает до +13», - говорится в сообщении.

Также к вечеру вероятен дождь.

Автолюбителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, не парковаться возле деревьев.

Пешеходам также порекомендовали не ходить рядом с шаткими конструкциями.

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