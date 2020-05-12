РИАМО - 12 мая. Жителям Московской области нужно быть осторожными на дорогах, в регионе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В некоторых округах возможна гроза. В течение дня до +25, к вечеру похолодает до +13», - говорится в сообщении.
Также к вечеру вероятен дождь.
Автолюбителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, не парковаться возле деревьев.
Пешеходам также порекомендовали не ходить рядом с шаткими конструкциями.
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