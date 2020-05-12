РИАМО - 12 мая. В столице со вторника вводится «масочный» режим, граждане должны будут носить маски и перчатки в общественных местах, специалисты отметили, что только одновременное использование масок и перчаток может защитить от заражения, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Учитывая динамику заражения новой коронавирусной инфекцией, ношение маски и перчаток необходимо. Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих», — сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он отметил, что маски и перчатки являются физическим препятствием для вируса, который передается воздушно-капельным и контактными путями. Кроме того, при использовании этих средств защиты сложнее потрогать лицо руками, что также защищает от заражения.

«Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты. Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих», — подчеркнул Тяжельников.

Детям также нужно использовать средства защиты при походах в магазин или поездках натранспорте.

Медицинская маска — это одноразовое средство индивидуальной защиты. Поэтому после двух часов непрерывного ношения маски ее следует утилизировать. Также это следует сделать при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую.

Перчатки также советуют использовать одноразовые, изготовленные из ткани или нитрила. При этом время носки нитриловых перчаток составляет не более двух часов, а тканевые можно носить весь день.

До 31 мая включительно в Москве продолжают действовать ограничения, введенные из-за коронавируса. Гражданам настоятельно рекомендуется по возможности соблюдать самоизоляцию, не выходить из дома без нужды. При первых же симптомах гриппа или ОРВИ нужно оставаться дома и немедленно вызывать врача. Нельзя заниматься самолечением.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.