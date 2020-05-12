РИАМО - 12 мая. Трое в медицинских масках ворвались в квартиру на западе Москвы и, угрожая ножом, похитили ноутбук и банковскую карту, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая на улице 50 лет Октября. Материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

«За совершение данного преступления удалось задержать мужчину 1983 года рождения», - отметил собеседник агентства.

Остальные соучастники разыскиваются.