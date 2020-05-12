РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мая. В Домодедове нарушили порядок проведения аукциона на выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий и внутриквартальных дорог в микрорайонах, сообщается на официальном сайте Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Производственная компания «Экодор» на действия комиссии по осуществлению закупок МБУ городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства» и МКУ городского округа Домодедово «Дирекция единого заказчика» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий и внутриквартальных дорог в микрорайонах. Согласно доводу жалобы, организаторы неправомерно отказали обществу в допуске к участию в аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Производственная компания «Экодор» обоснованной», - говорится в сообщении.

УФАС выдало МБУ «Комбинат благоустройства» и МКУ «Дирекция единого заказчика» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.